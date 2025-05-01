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Таунхаусы с бассейном на Бали, Индонезия

Южная Кута
9
Чангу
23
Убуд
5
Убуд
5
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39 объектов найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструкту…
$210,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 115 м²
Таунхаусы, представляют собой идеальное сочетание современного стиля, комфорта и функциональ…
$333,153
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный комплекс из 41 таунхауса с 1 и 2 спальнями, каждый из которых оснащен индивидуаль…
$208,117
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 131 м²
Современный комплекс из 6 таунхаусов на Бали, в районе Чангу, приглашает вас в оазис роскоши…
$185,614
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Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс с премиальными пентхаусами  – это идеальное место для ценителей серфинга, расположе…
$257,003
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
$276,725
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 130 м²
Элитный жилой комплекс из 11 таунхаусов, отличающийся уникальными дизайнерскими решениями и …
$266,522
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Комплекс на Бали - это воплощение уникального союза мистики и современных архитектурных тенд…
$190,373
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом. Таунхаус идеально подойдет для и…
$360,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс, который стал настоящей точкой притяжения для успешны…
$375,986
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Таунхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус
Малые Зондские острова, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс расположен в престижном районе Умалас (Чангу), одном из самых популярных мест Бали.…
$218,928
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 165 м²
Погрузитесь в роскошную жизнь в Улувату, одном из самых живописных уголков Бали, где располо…
$285,559
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$341,900
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Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площад…
$210,000
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
SWOI BERAWA — жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы со спа…
$330,000
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструкту…
$275,000
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Таунхаус 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$886,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Новые таунхаусы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Беравы, в 350 метрах от океана. …
$280,000
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Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Таунхаус для инвестиции в будущее. Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, е…
$335,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 99 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
$356,771
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с потрясающим видом на океан. Проект интересен для инвестиций, доходность от сда…
$365,000
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Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
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