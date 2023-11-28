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Коммерческая недвижимость в Захоньский яраш, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Захонь, Венгрия
Коммерческая
Захонь, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€915,889
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Коммерческая в Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
Площадь 80 м²
€60,097
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Коммерческая в Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
Площадь 11 м²
€1,40 млн
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Коммерческая в Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
Площадь 278 м²
€39,509
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