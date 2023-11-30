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Коммерческая недвижимость в Tatabanyai jaras, Венгрия

Татабанья
6
6 объектов найдено
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 17 м²
€17,270
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 1 323 м²
€393,228
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 23 м²
€44,902
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€113,008
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Коммерческая 4 ванных в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая 4 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€171,848
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 175 м²
€383,702
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