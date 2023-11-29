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Венгрия
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Дома в медье Фейер, Венгрия
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213 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
2
1
49 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты
Koszarhegy, Венгрия
4
2
135 м²
€191,441
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Дом 2 комнаты
Надашдладань, Венгрия
2
1
90 м²
€62,677
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Дом 2 комнаты
Рацкерестур, Венгрия
2
1
58 м²
€129,813
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Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
3
1
80 м²
€117,985
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Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2
1
72 м²
€112,766
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Дом 4 комнаты
Nadap, Венгрия
4
30 м²
€60,317
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Дом 3 комнаты
Лепшень, Венгрия
3
1
80 м²
€57,668
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Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
3
1
90 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4
1
72 м²
€109,882
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Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€69,496
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Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
3
2
100 м²
€91,760
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
30 м²
€85,230
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Дом 1 комната
Рацальмаш, Венгрия
1
1
20 м²
€28,585
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Дом 3 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
3
1
84 м²
€70,807
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Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
10
5
322 м²
€365,835
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Дом 6 комнат
Nadap, Венгрия
6
1
73 м²
€91,524
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Дом 5 комнат
Пакозд, Венгрия
5
1
140 м²
€249,135
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Дом 5 комнат
Шарошд, Венгрия
5
1
175 м²
€78,412
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Дом
Бичке, Венгрия
880 м²
На продажу выставлена эксклюзивная семейная усадьба недалеко от Будапешта. Это эксклюзивно…
€6,00 млн
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Дом 3 комнаты
Perkata, Венгрия
3
1
100 м²
€52,423
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Дом 4 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
4
1
105 м²
€118,011
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Дом 3 комнаты
Шарошд, Венгрия
3
1
67 м²
€35,403
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Дом 3 комнаты
Sukoro, Венгрия
3
1
64 м²
€117,749
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Дом 5 комнат
Чор, Венгрия
5
2
167 м²
€131,098
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
103 м²
€233,400
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Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
1
1
15 м²
€97,032
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Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
1
1
28 м²
€63,988
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
80 м²
€142,663
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Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
5
2
160 м²
€55,072
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Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия
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