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Дома в медье Фейер, Венгрия

213 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Дьюро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты в Koszarhegy, Венгрия
Дом 4 комнаты
Koszarhegy, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€191,441
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Дом 2 комнаты в Надашдладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надашдладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€62,677
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Дом 2 комнаты в Рацкерестур, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкерестур, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€129,813
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Дом 3 комнаты в Kulcs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€117,985
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Дом 2 комнаты в Пустасабольч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€112,766
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Дом 4 комнаты в Nadap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nadap, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 30 м²
€60,317
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Дом 3 комнаты в Лепшень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лепшень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€57,668
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Дом 3 комнаты в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€109,882
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Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€69,496
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Дом 3 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€91,760
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Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€85,230
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Дом 1 комната в Рацальмаш, Венгрия
Дом 1 комната
Рацальмаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€28,585
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Дом 3 комнаты в Сабадбаттьян, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€70,807
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Дом 10 комнат в Velence, Венгрия
Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
€365,835
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Дом 6 комнат в Nadap, Венгрия
Дом 6 комнат
Nadap, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€91,524
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Дом 5 комнат в Пакозд, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакозд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€249,135
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Дом 5 комнат в Шарошд, Венгрия
Дом 5 комнат
Шарошд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
€78,412
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Дом в Бичке, Венгрия
Дом
Бичке, Венгрия
Площадь 880 м²
На продажу выставлена эксклюзивная семейная усадьба недалеко от Будапешта. Это эксклюзивно…
€6,00 млн
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Дом 3 комнаты в Perkata, Венгрия
Дом 3 комнаты
Perkata, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€52,423
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Дом 4 комнаты в Сабадбаттьян, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€118,011
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Дом 3 комнаты в Шарошд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарошд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€35,403
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Дом 3 комнаты в Sukoro, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sukoro, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€117,749
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Дом 5 комнат в Чор, Венгрия
Дом 5 комнат
Чор, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
€131,098
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Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€233,400
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Дом 1 комната в Гардонь, Венгрия
Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
€97,032
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Дом 1 комната в Гардонь, Венгрия
Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€63,988
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Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€142,663
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Дом 5 комнат в Эньинг, Венгрия
Дом 5 комнат
Эньинг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€55,072
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Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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