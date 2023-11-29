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Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Фейер
Жильё в медье Фейер, Венгрия
Szekesfehervari jaras
117
Секешфехервар
63
Gardonyi jaras
56
Dunaujvarosi jaras
44
Гардонь
30
Enyingi jaras
22
Martonvasari jaras
18
Дунауйварош
15
Mori jaras
14
Velence
14
Эньинг
14
Bicskei jaras
8
Sarbogardi jaras
8
Эрчи
6
Польгарди
5
Пустасабольч
4
Рацальмаш
4
Шарбогард
4
Бичке
3
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289 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
2
1
49 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты
Koszarhegy, Венгрия
4
2
135 м²
€191,441
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Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€72,643
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Дом 2 комнаты
Надашдладань, Венгрия
2
1
90 м²
€62,677
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Дом 2 комнаты
Рацкерестур, Венгрия
2
1
58 м²
€129,813
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Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€74,741
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Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
44 м²
€78,412
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Квартира 2 комнаты
Шарсентмихай, Венгрия
2
1
57 м²
€44,058
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
57 м²
€51,138
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Дом 3 комнаты
Kulcs, Венгрия
3
1
80 м²
€117,985
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Дом 2 комнаты
Пустасабольч, Венгрия
2
1
72 м²
€112,766
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
53 м²
€44,320
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Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€102,250
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Дом 4 комнаты
Nadap, Венгрия
4
30 м²
€60,317
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Дом 3 комнаты
Лепшень, Венгрия
3
1
80 м²
€57,668
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€57,432
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Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
3
1
90 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4
1
72 м²
€109,882
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Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€69,496
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Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€54,810
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Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4
1
109 м²
€154,464
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Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
3
2
100 м²
€91,760
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
30 м²
€85,230
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Дом 1 комната
Рацальмаш, Венгрия
1
1
20 м²
€28,585
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Дом 3 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
3
1
84 м²
€70,807
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Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
10
5
322 м²
€365,835
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Дом 6 комнат
Nadap, Венгрия
6
1
73 м²
€91,524
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Дом 5 комнат
Пакозд, Венгрия
5
1
140 м²
€249,135
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Дом 5 комнат
Шарошд, Венгрия
5
1
175 м²
€78,412
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Дом
Бичке, Венгрия
880 м²
На продажу выставлена эксклюзивная семейная усадьба недалеко от Будапешта. Это эксклюзивно…
€6,00 млн
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Типы недвижимости в медье Фейер
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