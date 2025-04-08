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Коттеджи с видом на море в Municipality of Paionia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Kastaneri, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kastaneri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$106,167
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Paionia, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов