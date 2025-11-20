Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Ionia
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Nea Ionia, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$126,877
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
