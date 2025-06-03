Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Metamorfosi
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Municipality of Metamorfosi, Греция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Metamorfosi, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Metamorfosi, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 140 кв.м. на участке 110 кв.м. Более подробно: Ап…
$162,510
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Municipality of Metamorfosi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Metamorfosi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 140 кв.м. на участке 110 кв.м. Более подробно: Ап…
$171,004
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Metamorfosi, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти