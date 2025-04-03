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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Florina, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Florina, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Florina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$466,227
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$365,310
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Florina, Греция

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