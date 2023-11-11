Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Карпениси
  5. Квартиры

Квартиры в Муниципалитет Карпениси, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Mesochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Mesochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€130,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Карпениси, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти