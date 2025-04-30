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Дома в периферийной единице Коринфия, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
105
Municipal Unit of Loutraki Perachora
99
Municipality of Corinth
42
Municipality of Velo and Vocha
36
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226 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Corinth Ancient Port, detached house of 197 sq m. is for sale on a plot of 650 sq m. of luxu…
$529,294
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$271,373
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Vrachati village near Corinth. Discover this beaqutiful well-maintained 3 level maisonette o…
$193,506
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Коттедж 4 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
$218,547
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$228,897
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Роскошный особняк во Врахати 190 кв.м на участке 730 кв. м рядом с пляжем. Этот особняк пред…
$377,052
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Sideris Real Estate
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Дом 2 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Property Code: 601756 - Maisonette FOR SALE in Vocha Vrachati for €110.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Sideris Real Estate
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Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ID Real Estate: 601665 - Άγιος Γεώργιος, дом на одну семью, воздушный на первом этаже, ПРОДА…
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
$216,271
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Коттедж 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$136,660
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Писиа, Греция
Коттедж 1 комната
Писиа, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Предлагаютсяна продажу 2недостроенныхкоттеджа, площадью в 80кв.мкаждый
$838,162
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Grekodom Development
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Особняк 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
- Район Лутраки возле спортивного лагеря, расстояние от центра 4 км. - Частный дом 88 кв.м.…
$130,506
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Sideris Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
$1,30 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$229,624
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Дом 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Код недвижимости: 11586 - Дом на продажу в Вело Неранца за € 300.000. Это 230 кв. Дом постро…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$177,436
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Коттедж 3 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Kato Assos village near Corinth, maisonette of 224 sq.m. 2 levels (raised ground floor) with…
$318,715
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Коттедж 5 комнат в Lygia, Греция
Коттедж 5 комнат
Lygia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж -2
Продается 4-этажный коттедж площадью 205 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$1,01 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$197,058
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Дом 2 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельный дом площадью 66 кв.м на участке 300 кв.м в Коринфе, в выгодном районе. Э…
$204,201
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Sideris Real Estate
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Перахора  Лутраки Невероятная возможность приобрести потрясающий дом, состоящий из двух нез…
$173,595
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Sideris Real Estate
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Коттедж 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$500,997
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$381,113
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Вилла 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Подвал состоит из Цокольный этаж сост…
$965,974
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Коттедж 5 спален в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Loutraki-Perachora - Leivadaki 350 Sq.m., …
$398,394
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$553,184
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 145 кв. м. недалеко от  Лутраки с полуподвалом площа…
$210,270
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$271,373
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Типы недвижимости в периферийной единице Коринфия

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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