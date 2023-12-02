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Квартиры в VVG der Stadt Emmendingen, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sexau, Германия
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
€335,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в VVG der Stadt Emmendingen, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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