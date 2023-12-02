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Замки в Саксония, Германия

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1 объект найдено
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Дрезден, Германия
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Дрезден, Германия
Количество спален 14
Площадь 1 000 м²
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена.  Замок находится …
€950,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Саксония, Германия

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