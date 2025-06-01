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Инвестиционная недвижимость в Rodermark, Германия

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2 объекта найдено
Инвестиционная 949 м² в Bulau, Германия
Инвестиционная 949 м²
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$3,89 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 949 м² в Bulau, Германия
Инвестиционная 949 м²
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,10 млн
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