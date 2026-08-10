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Жилье в Rhein Sieg Kreis, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Vinxel, Германия
Квартира 3 спальни
Vinxel, Германия
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
$476,384
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Параметры недвижимости в Rhein Sieg Kreis, Германия

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