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Магазины в Нижняя Саксония, Германия

коммерческая недвижимость
28
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4 объекта найдено
Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
€3,25 млн
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Магазин под аренду в Cuxhaven, Германия
Магазин под аренду
Cuxhaven, Германия
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
€2,40 млн
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Магазин в Нижняя Саксония, Германия
Магазин
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 000 м²
Германия Земля Нижняя Саксония г.Штадтхаген Магазин на пешеходной улице …
€1,79 млн
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Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
€16,50 млн
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