Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Landkreis Rostock
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Landkreis Rostock, Германия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Bad Doberan, Германия
Дом 5 комнат
Bad Doberan, Германия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Bad Doberan и Heiligendamm теперь входят в состав региона «Mecklenburgische Ostseebaden». Ка…
$526,149
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Landkreis Rostock, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти