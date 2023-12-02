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Жильё в Landkreis Ebersberg, Германия

1 объект найдено
Дом 8 спален с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Фатерштеттен, Германия
Дом 8 спален с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Фатерштеттен, Германия
Количество спален 8
Площадь 608 м²
Современный дом с разнообразными возможностями расположен в местечке Фатерштеттен в Баварии,…
€2,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Landkreis Ebersberg, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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