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Жильё в Бланкенфельде-Малов, Германия

1 объект найдено
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Тельтов-Флеминг, Германия
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Тельтов-Флеминг, Германия
Количество спален 6
Площадь 543 м²
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…
€949,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Бланкенфельде-Малов, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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