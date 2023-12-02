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Коммерческая недвижимость в Aichtal, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Aichtal, Германия
Коммерческая
Aichtal, Германия
Площадь 21 643 м²
Доход с аренды в год: 3 023 200 €Доход в месяц: 251 933 €Земельный участок: 9125 кв. мГод по…
€60,00 млн
в месяц
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