Квартира в новостройке Idea Development Panorama I

Полы: 14

Квартиры: 174

Размер квартиры: от 52 м2

Стартовая цена: 87 565 $, 1490 $ за квадратный метр

Коммерческое пространство: 3751 м2

Парковка: гараж 3 уровня

Доставка: Green Frame +

Расположение: Vake-Saburtalo

Статус: завершено

Лобби с консьерж-сервисом – для комфорта и полноценного проживания.

Падельский двор – за здоровый и активный образ жизни.

3-уровневая парковка – для просторного и безопасного хранения автомобиля.

Детская зона – для веселья и приключений.

Релаксационные пространства – для мира и расслабления.

Террасы в Idea Panorama - каждая квартира имеет просторную террасу, предназначенную для всех сезонов, подходящую для отдыха, физических упражнений или практического использования.

Комфортная жизнь для каждого члена семьи, независимо от возраста.

Развитие района – с заранее согласованным планом развития.

Ухоженное лобби и общие зоны с услугами по управлению недвижимостью.

Существенная ежедневная инфраструктура – магазины, аптеки и многое другое.

Гибкие варианты оплаты - внутренние планы рассрочки доступны.

Гарантированный потенциал роста капитала – надежный источник стабильного дохода.

Галерея особенностей: • Квартиры, доставляемые с зеленым каркасом + • Отопительный котел с трубопроводами • Пространство для хранения котельных и внешних блоков переменного тока • Энергоэффективные алюминиевые наружные двери и окна • Входные двери с МДФ • Инженерные напольные покрытия • Пластиковые стены • Все коммунальные соединения готовы (газ, вода, электричество) • Электропроводка на планировку квартиры • Система контроля доступа и видеодомофон • Террасы с морозостойким гранитом

Основные моменты: • Центральный парк города - 9 минут ходьбы • соединительная дорога Ваке-Сабуртало - 6 минут ходьбы • соединительный мост Сабуртало-Багеви - 3 минуты ходьбы • Станция Университета Метро - 6 минут ходьбы