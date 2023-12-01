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Квартиры в Вильнёв-Лубе, Франция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Вильнёв-Лубе, Франция
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
в месяц
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