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Жильё в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция

квартиры
61
61 объект найдено
Квартира 5 спален в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 5 спален
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 5
Площадь 86 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$491,997
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$370,950
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$451,647
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$373,553
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$370,950
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$226,475
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$438,632
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$367,045
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$439,933
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 9
| Апартаменты
$439,933
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$357,934
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$342,315
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$364,441
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$348,823
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$253,808
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 10
| Апартаменты
$213,458
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$394,378
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$346,219
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$359,236
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 12
| Апартаменты
$248,601
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$450,345
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 15
| Апартаменты
$352,727
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 12
| Апартаменты
$348,823
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$361,839
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$363,140
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$344,918
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$447,743
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$425,616
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$347,522
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Квартира 4 спальни в Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Квартира 4 спальни
Вильнёв-ла-Гаренн, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$441,234
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