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Виллы в Torcy, Франция

Bussy Saint Georges
6
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18 объектов найдено
Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 122 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$595,038
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 6
Площадь 123 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$591,605
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$572,152
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Вилла в Понто-Комбо, Франция
Вилла
Понто-Комбо, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Будущий адрес возвышается в новом пригородном районе, предлагая деревенский дух в динамичном…
$431,402
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 124 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$575,585
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$501,205
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
| Дом
$501,205
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 111 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$582,451
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 113 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$598,471
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Вилла в Понто-Комбо, Франция
Вилла
Понто-Комбо, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Будущий адрес возвышается в новом пригородном районе, предлагая деревенский дух в динамичном…
$440,557
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$575,585
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$576,729
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 113 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$583,595
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Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 112 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$603,048
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Параметры недвижимости в Torcy, Франция

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