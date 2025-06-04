Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Torcy
  4. Жилая

Жильё в Torcy, Франция

Bussy Saint Georges
28
Понто-Комбо
4
117 объектов найдено
Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$532,673
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 4 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$482,324
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$419,959
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$395,929
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chessy, Франция
Квартира 3 спальни
Chessy, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Откройте для себя без промедления эту обсаженную деревьями скобку, в которой тонко сочетаютс…
$473,513
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$406,228
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$332,992
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$390,208
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chessy, Франция
Квартира 3 спальни
Chessy, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Место, которое долгие годы ревностно охранялось в самом сердце охраняемого парка. Откройте д…
$471,453
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chessy, Франция
Квартира 1 спальня
Chessy, Франция
Количество спален 1
Откройте для себя без промедления эту обсаженную деревьями скобку, в которой тонко сочетаютс…
$343,177
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Этаж 3
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$415,954
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$369,610
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 4 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$393,640
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 99 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$492,051
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Этаж 1
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$419,387
Оставить заявку
Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 122 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$595,038
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 4 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$432,547
Оставить заявку
Вилла в Magny le Hongre, Франция
Вилла
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 6
Площадь 123 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$591,605
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 94 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$418,815
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chessy, Франция
Квартира 2 спальни
Chessy, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Место, которое долгие годы ревностно охранялось в самом сердце охраняемого парка. Откройте д…
$304,957
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 4 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$445,134
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 4 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$392,496
Оставить заявку
Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$434,835
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 2 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$270,056
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 111 м²
Этаж 1
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$529,240
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 2 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$309,534
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 3 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 1
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$387,919
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Magny le Hongre, Франция
Квартира 5 спален
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 5
Площадь 115 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$508,071
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Magny le Hongre, Франция
Квартира 2 спальни
Magny le Hongre, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Дома от 3 до 5 комнат с садом, идеально подходящие для семейной жизни, а также исключительны…
$330,132
Оставить заявку

Типы недвижимости в Torcy

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Torcy, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти