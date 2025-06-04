Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Пасси
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Пасси, Франция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Пасси, Франция
Вилла
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 106 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$682,975
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти