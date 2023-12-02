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Жильё в Олорон-Сент-Мари, Франция

1 объект найдено
Дом 5 спален с мебелью, с садом, с теннисным кортом в Louvie-Juzon, Франция
Дом 5 спален с мебелью, с садом, с теннисным кортом
Louvie-Juzon, Франция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Шикарный особняк рядом с городом Лувье. Лувье - город на севере Франции в регионе Верхняя Но…
€990,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Олорон-Сент-Мари, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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