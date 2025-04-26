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Инвестиционная недвижимость в Ницце, Франция

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1 объект найдено
Инвестиционная недвижимость рядом с Монако для ваших внуков в Босолей, Франция
Инвестиционная недвижимость рядом с Монако для ваших внуков
Босолей, Франция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Квартира для ваших детей и внуков в 20 минутах ходьбы от Монако за половину цены.  📍Beaus…
$226,311
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