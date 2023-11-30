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Шале в Ницца, Франция

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1 объект найдено
Шале 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Шале 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…
€880,000
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Параметры недвижимости в Ницца, Франция

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