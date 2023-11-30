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Жильё в Морбиан, Франция

Ванн
10
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€376,000
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Квартира 4 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€608,000
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Квартира 2 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 2 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€287,000
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Квартира 2 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 2 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€301,000
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Квартира 3 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€432,000
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Квартира 2 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 2 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€287,000
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Квартира 3 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  VALVES Красота и сладость жизни... Динамичный, приятный …
€397,000
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Квартира 3 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€388,000
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Квартира 3 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€403,000
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Квартира 3 комнаты в Ванн, Франция
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024Выходящий на набережную Рабин, в нескольких шагах от истор…
€412,000
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Типы недвижимости в Морбиан

квартиры

Параметры недвижимости в Морбиан, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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