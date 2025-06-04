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Виллы в Мериньяк, Франция

Вилла Удалить
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13 объектов найдено
Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$675,139
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 122 м²
| Дом
$715,190
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
| Дом
$703,747
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$383,342
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 123 м²
| Дом
$738,076
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$680,861
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
| Дом
$652,253
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 123 м²
| Дом
$726,633
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Дом
$377,620
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
| Дом
$639,666
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 123 м²
| Дом
$783,848
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
| Дом
$406,228
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Вилла в Мериньяк, Франция
Вилла
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Дом
$371,899
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