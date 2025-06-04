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Виллы в Marseille, Франция

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1 объект найдено
Вилла в Marseille, Франция
Вилла
Marseille, Франция
Количество спален 5
Площадь 195 м²
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Marseille, Франция

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