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Жильё в Атлантическая-Луара, Франция

Нант
17
Carquefou
10
69 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€220,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€241,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€325,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€310,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€247,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€252,000
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Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€890,000
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Квартира 3 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 3 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€450,000
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Квартира 5 комнат в Нант, Франция
Квартира 5 комнат
Нант, Франция
Комнаты 5
Площадь 122 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
€916,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€247,000
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Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€344,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€242,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
€282,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€245,000
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Квартира 3 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€280,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€250,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€231,000
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Квартира 2 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 2 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€315,000
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Квартира 3 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 3 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€560,000
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Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€950,000
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Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€950,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Pornic, Франция
Квартира 4 комнаты
Pornic, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Особенный адрес в Сент-Мари-сюр-Мер - Порник В тишине л…
€950,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Casson, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Casson, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€225,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом в Casson, Франция
Квартира 4 комнаты с подвалом
Casson, Франция
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€436,500
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Квартира 2 комнаты в Casson, Франция
Квартира 2 комнаты
Casson, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€236,000
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Квартира 2 комнаты в Casson, Франция
Квартира 2 комнаты
Casson, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€230,000
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Квартира 2 комнаты в Casson, Франция
Квартира 2 комнаты
Casson, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€247,000
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Типы недвижимости в Атлантическая-Луара

квартиры

Параметры недвижимости в Атлантическая-Луара, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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