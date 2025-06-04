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Жильё в Le Perreux sur Marne, Франция

квартиры
51
51 объект найдено
Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$464,587
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$371,899
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Квартира 4 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 4 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 4
Площадь 101 м²
Этаж 4
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$790,714
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$545,833
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$369,816
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$488,641
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$460,010
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$398,218
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Квартира 1 спальня в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 1 спальня
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$248,314
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 1
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$391,352
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$353,853
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$492,051
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$488,618
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$554,987
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$377,620
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Квартира 4 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 4 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 4
Площадь 70 м²
Этаж 1
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$544,688
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Квартира 5 спален в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 5 спален
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 5
Площадь 94 м²
Этаж 5
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$715,190
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Квартира 4 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 4 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 5
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$595,038
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Квартира 1 спальня в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 1 спальня
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$236,871
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$486,329
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$465,732
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$367,321
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Квартира 4 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 4 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$572,152
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$484,040
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$363,889
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$473,742
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$348,532
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$529,813
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Квартира 3 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 3 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$478,960
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Квартира 2 спальни в Le Perreux sur Marne, Франция
Квартира 2 спальни
Le Perreux sur Marne, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
На окраине Парижа это оптимальное место для спокойного города на берегу Марны. Он пользуется…
$375,332
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