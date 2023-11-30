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Таунхаусы в Иль-де-Франс, Франция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с тренажерным залом в Париж, Франция
Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с тренажерным залом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Семейный таунхаус располагается рядом с парком Монсо в Париже. Парк Монсо расположен в 8-ом …
€3,90 млн
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Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с инфраструктурой в Париж, Франция
Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Роскошный таунхаус площадью 350 кв. м. находится в столице Франции – Париже. Дом имеет богат…
€3,70 млн
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Таунхаус 4 спальни в центре города, с садом, с инфраструктурой в Париж, Франция
Таунхаус 4 спальни в центре города, с садом, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Прекрасный таунхаус расположен в 16 округе Парижа, на знаменитой авеню Фош. Дом находится в …
€2,43 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

у моря
недорогая
элитная
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