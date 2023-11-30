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Шале в Иль-де-Франс, Франция

Шале В архив
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3 объекта найдено
Шале с гаражом, с садом, с пирсом в Nogent-sur-Marne, Франция
Шале с гаражом, с садом, с пирсом
Nogent-sur-Marne, Франция
Площадь 4 м²
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
€3,50 млн
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Шале 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Париж, Франция
Шале 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Париж, Франция
Количество спален 3
Площадь 1 047 м²
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…
€50,00 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Париж, Франция
Шале 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Городской особняк с видом на Эйфелеву башню расположен в исключительном месте рядом с авеню…
€25,00 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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