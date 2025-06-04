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Виллы в Francheville, Франция

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2 объекта найдено
Вилла в Francheville, Франция
Вилла
Francheville, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$491,742
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Вилла в Francheville, Франция
Вилла
Francheville, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
В самом центре Франшевиля, всего в 10 минутах ходьбы от центра города, наслаждайтесь уютной …
$494,018
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