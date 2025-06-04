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Жильё в Cherbourg, Франция

квартиры
165
165 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$95,870
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$102,637
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$94,741
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$101,509
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$93,614
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$100,382
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$99,252
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$100,382
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$93,614
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$96,997
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Квартира 3 спальни в Le Rube, Франция
Квартира 3 спальни
Le Rube, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$235,672
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$104,893
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$101,509
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$101,509
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$92,486
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$95,870
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$96,997
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$93,614
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$95,870
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$92,486
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$99,252
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$95,870
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$93,614
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$88,538
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$96,997
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Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$94,741
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$98,124
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$94,741
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$96,997
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Le Rube, Франция
Квартира 1 спальня
Le Rube, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$93,614
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Параметры недвижимости в Cherbourg, Франция

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