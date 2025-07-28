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Квартиры в Ceret, Франция

Argeles sur Mer
20
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20 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$379,945
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Квартира 3 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$314,878
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$242,839
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$219,601
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Квартира 3 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$338,116
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Квартира 3 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$320,687
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$224,249
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$212,630
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Квартира 3 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$357,869
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$266,078
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$248,649
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Квартира 4 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$440,364
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$242,839
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$224,249
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$470,574
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$260,268
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$260,268
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Квартира 3 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$291,640
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Квартира 4 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
| Апартаменты
$417,126
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Квартира 2 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$260,268
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