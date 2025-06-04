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Жильё в Bussy Saint Georges, Франция

квартиры
22
дома
6
28 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$419,959
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$406,228
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$434,835
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Квартира 2 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 2 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$270,056
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$456,577
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$371,899
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$501,205
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$503,494
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$381,053
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
| Дом
$501,205
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$426,825
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
| Апартаменты
$437,124
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$368,466
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$351,301
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$363,889
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$381,053
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$441,701
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$381,053
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$430,258
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Вилла в Bussy Saint Georges, Франция
Вилла
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
| Дом
$489,762
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Квартира 5 спален в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 5 спален
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$503,494
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$347,868
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Квартира 5 спален в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 5 спален
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$503,494
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Квартира 3 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 3 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$375,332
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Квартира 4 спальни в Bussy Saint Georges, Франция
Квартира 4 спальни
Bussy Saint Georges, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$426,825
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