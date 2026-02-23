Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Бурж
  4. Жилая

Жилье в Бурже, Франция

1 объект найдено
Замок 9 спален в Chemin de Crux, Франция
Замок 9 спален
Chemin de Crux, Франция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Исключительный исторический замок — Центральная Франция (Берри) Уникальный исторический з…
$4,55 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бурже, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти