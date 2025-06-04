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Квартиры в Булони-Бийанкуре, Франция

Исси-ле-Мулино
50
Ванв
17
Мёдон
4
Квартира Удалить
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114 объектов найдено
Студия 1 спальня в Исси-ле-Мулино, Франция
Студия 1 спальня
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 5
| Студия
$123,127
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Квартира 3 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 3 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 5
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$1,09 млн
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Квартира 4 спальни в Ванв, Франция
Квартира 4 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Апартаменты
$879,969
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Квартира 2 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 2 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$765,882
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Квартира 3 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 3 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$1,06 млн
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Квартира 1 спальня в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 1 спальня
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$510,588
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Квартира 3 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 3 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Исси-ле-Мулино – это новаторский «Умный город» у ворот Парижа. Иль-де-Сен расположен на ост…
$480,607
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Квартира 3 спальни в Мёдон, Франция
Квартира 3 спальни
Мёдон, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
Жилплощадь, построенная вокруг большого центрального сада, направлена ​​на сокращение углеро…
$482,896
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Квартира 3 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 3 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$881,228
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Квартира 4 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 4 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 5
Исси-ле-Мулино – это новаторский «Умный город» у ворот Парижа. Иль-де-Сен расположен на ост…
$663,696
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Квартира 2 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 2 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 4
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$875,392
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Квартира 2 спальни в Ванв, Франция
Квартира 2 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$456,577
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Квартира 4 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 4 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Этаж 5
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$2,10 млн
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Квартира 2 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 2 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 5
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$619,526
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Квартира 2 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 2 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 5
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$746,772
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Квартира 3 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 3 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 3
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$1,12 млн
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Квартира 3 спальни в Ванв, Франция
Квартира 3 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$799,868
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Студия 1 спальня в Ванв, Франция
Студия 1 спальня
Ванв, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 4
| Студия
$134,913
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Квартира 4 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 4 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 6
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$1,48 млн
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Квартира 3 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 3 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$966,936
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Квартира 3 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 3 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$812,799
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Квартира 2 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 2 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$753,066
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Квартира 2 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 2 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$595,038
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Квартира 3 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 3 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 3
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$909,721
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Квартира 4 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 4 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 3
Исси-ле-Мулино – это новаторский «Умный город» у ворот Парижа. Иль-де-Сен расположен на ост…
$617,924
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Квартира 3 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 3 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$801,012
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Квартира 3 спальни в Исси-ле-Мулино, Франция
Квартира 3 спальни
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Граничащий с Сеной и 15-м округом Парижа, Исси-ле-Мулино естественным образом завоевал сердц…
$954,235
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Квартира 2 спальни в Ванв, Франция
Квартира 2 спальни
Ванв, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$468,020
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Квартира 2 спальни в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 2 спальни
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$698,025
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Квартира 5 спален в Булонь-Бийанкур, Франция
Квартира 5 спален
Булонь-Бийанкур, Франция
Количество спален 5
Площадь 106 м²
Новая жилплощадь расположена в престижном районе на западе Парижа, в Булонь-Бийанкур. Жилпло…
$1,90 млн
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Типы недвижимости в Булони-Бийанкуре

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Булони-Бийанкуре, Франция

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