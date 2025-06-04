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Квартиры в Берке, Франция

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90 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$187,666
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$217,418
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$291,797
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Квартира 4 спальни в Берк, Франция
Квартира 4 спальни
Берк, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$350,157
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$187,437
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$210,552
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$207,119
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$255,752
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$288,364
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$304,385
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$283,787
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$249,839
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$253,654
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
| Апартаменты
$210,743
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$319,261
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$297,519
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Квартира 4 спальни в Берк, Франция
Квартира 4 спальни
Берк, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$316,591
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Квартира 4 спальни в Берк, Франция
Квартира 4 спальни
Берк, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$363,889
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$200,711
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$253,654
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$205,288
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$196,820
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$311,022
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Квартира 3 спальни в Берк, Франция
Квартира 3 спальни
Берк, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$259,376
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь Берк-сюр-Мер. Он находится в жилом районе, в 5 минутах хо…
$199,109
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Квартира 4 спальни в Берк, Франция
Квартира 4 спальни
Берк, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 1
| Апартаменты
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$182,860
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Квартира 4 спальни в Берк, Франция
Квартира 4 спальни
Берк, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$323,126
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
| Апартаменты
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Берк, Франция
Квартира 2 спальни
Берк, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
| Апартаменты
$202,161
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