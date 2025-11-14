Показать объекты на карте Показать объекты списком
Аренда домов на сутки в Оверни — Роне — Альпах, Франция

88 объектов найдено
Chalet Harmony – Méribel – Роскошь, гармония и современный альпийский дизайн в Meribel les Allues, Франция
Chalet Harmony – Méribel – Роскошь, гармония и современный альпийский дизайн
Meribel les Allues, Франция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Chalet Harmony — это роскошное шале в Мерибеле, сочетающее исключительное расположение, высо…
Цена по запросу
Chalet Art – Courchevel 1850 – один из самых эксклюзивных шале Беллекот в Courchevel, Франция
Chalet Art – Courchevel 1850 – один из самых эксклюзивных шале Беллекот
Courchevel, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 212 м²
Идеально расположенный в живописном поселке Беллекот, Chalet Art является по-настоящему уник…
Цена по запросу
Chalet La Datcha – Courchevel 1850 – Искусство альпийского гостеприимства в Courchevel, Франция
Chalet La Datcha – Courchevel 1850 – Искусство альпийского гостеприимства
Courchevel, Франция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 500 м²
Расположенный в одном из самых традиционных и эксклюзивных районов Куршевеля 1850, Chalet La…
Цена по запросу
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале было построено в 2020 году. Площадью 300 кв. м., оно состоит из 4 этажей с лифтами и мо…
$3,543
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
The ultimate luxury chalet situated at the entrance to Courchevel Moriond enjoys an excellen…
$2,120
за сутки
Шале 6 спален в Les Allues, Франция
Шале 6 спален
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
The chalet , located in Hameau du Raffort, close to Meribel slopes, is a mountain chalet com…
$2,071
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
за сутки
Шале 5 спален в Межев, Франция
Шале 5 спален
Межев, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Chalet is located in the Rochebrune area, a perfect location in the middle of nature, only 2…
$1,942
за сутки
Шале 6 спален в Les Allues, Франция
Шале 6 спален
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
за сутки
Шале 4 спальни в Courchevel, Франция
Шале 4 спальни
Courchevel, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
за сутки
Шале 6 спален в Les Allues, Франция
Шале 6 спален
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Апартаменты на 14 человек с просторной планировкойНесмотря на то, что Village de l'Orée 405 …
$2,982
за сутки
Шале 5 спален в Межев, Франция
Шале 5 спален
Межев, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Chalet  is located in the centre of the village, a few steps from the shops and 550 metres f…
$4,639
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
за сутки
Шале 6 спален в Lyon, Франция
Шале 6 спален
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This urban chalet is located in the quiet and intimate neighborhood of Les Carats, ski-in sk…
$2,606
за сутки
Шале 6 спален в Межев, Франция
Шале 6 спален
Межев, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Nestled in the sought after Mont d'Arbois area, discover the Chalet , which can accommodate …
$14,489
за сутки
Шале 2 спальни в Межев, Франция
Шале 2 спальни
Межев, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
The Blackrock apartment is located in the hamlet of pistes in the charming resort of Megève.…
$2,050
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
за сутки
Traditional Alpine chalet в Метрополия Франции, Франция
Traditional Alpine chalet
Метрополия Франции, Франция
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
$10,703
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
за сутки
Шале 4 спальни в Courchevel, Франция
Шале 4 спальни
Courchevel, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Chalet , located in the Jardin Alpin district of Courchevel 1850, is an authentic, family-fr…
$2,418
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
With a unique ski in/ski out location on the Bellecôte slope in Courchevel 1850, Chalet has …
$14,760
за сутки
Шале 6 спален в Lyon, Франция
Шале 6 спален
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Chalet  is a superb high standing chalet which benefits from a dream location. Indeed, it is…
$3,539
за сутки
Шале 5 спален в Lyon, Франция
Шале 5 спален
Lyon, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Located in the mountain hamlet of Fornet, 200 meters from the gondola and the slopes, the ch…
$2,767
за сутки
Шале 4 спальни в Lyon, Франция
Шале 4 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Chalet  takes its name from its majestic cathedral ceiling, which affords a breathtaking vie…
$4,075
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
The chalet  is situated not far from the centre of Courchevel Village. It is an ultimate lux…
$2,077
за сутки
Шале 6 спален в Lyon, Франция
Шале 6 спален
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
A magnificent six-bedroom residence perfectly situated at the top of the hill, overlooking t…
$6,757
за сутки
Типы недвижимости в Оверни — Роне — Альпах

шале