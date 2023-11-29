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Шале в Альбервиль, Франция

Шале В архив
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9 объектов найдено
Шале 4 спальни в Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
€1,28 млн
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Шале 4 спальни в Tignes, Франция
Шале 4 спальни
Tignes, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
€4,10 млн
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Шале 6 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 6
Площадь 273 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€4,00 млн
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Шале 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,06 млн
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Шале 5 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом в Альбервиль, Франция
Шале 5 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,26 млн
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Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 3
Площадь 327 м²
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
€3,78 млн
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Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 6
Площадь 366 м²
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
€11,50 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…
€4,50 млн
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Шале с сауной в Альбервиль, Франция
Шале с сауной
Альбервиль, Франция
Площадь 938 м²
Франция департамент Савойя, регион Рона-Альпы горнолыжный курорт Куршевель …
€12,00 млн
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Параметры недвижимости в Альбервиль, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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