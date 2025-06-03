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Дома с бассейном в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
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Эспоо
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Helsinki sub region
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Вантаа
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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$510,635
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Уусимаа

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Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

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