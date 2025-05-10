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Дома с видом на море в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
14
Эспоо
20
Helsinki sub region
121
Вантаа
36
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7 объектов найдено
Дом 10 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 10 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 1/3
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$1,35 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
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$278,624
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Hamari, Финляндия
Дом 6 комнат
Hamari, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$875,486
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается исключительный комплекс в Суканниеми, Эспоо, с продажей всего акционерного капитал…
$1,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,31 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Treksila, Финляндия
Дом 7 комнат
Treksila, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$237,355
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$279,482
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Уусимаа

коттеджи

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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