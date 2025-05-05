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Дома в Лапинъярви, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Torpparinmaki, Финляндия
Дом 3 комнаты
Torpparinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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