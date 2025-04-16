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Дома в Сиунтио, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Сиунтио, Финляндия
Дом 5 комнат
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$406,143
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Saunaniemi, Финляндия
Дом 4 комнаты
Saunaniemi, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$543,595
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Сиунтио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$226,917
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Saunaniemi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Saunaniemi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$423,488
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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