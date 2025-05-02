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Дома возле озера в Северной Карелии, Финляндия

1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Лиекса, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Лиекса, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Уникальная пляжная вилла в национальном ландшафте Лома-Коли, рядом с пешеходными и лыжными т…
$276,415
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Параметры недвижимости в Северной Карелии, Финляндия

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